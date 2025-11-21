第２１回上海国際自動車工業展覧会（上海国際モーターショー）で、比亜迪（ＢＹＤ）傘下の高級車ブランド「仰望」のスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「Ｕ８Ｌ」を見学する来場者。（４月２５日撮影、上海＝新華社記者／方竽）【新華社北京11月21日】中国の自動車業界団体、中国汽車工業協会は20日、1〜10月のスポーツタイプ多目的車（SUV）販売台数のうち、上位10社で853万2千台となり、全体の66.2％を占めたと発表した。