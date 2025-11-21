レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英は今冬に動くだろうか。イングランド方面からの関心が噂されており、ソシエダでの実績や24歳と若いことを考えれば魅力的なターゲットになるのではないか。英『Football365』は多くのクラブにとって効果的な戦力になるのではないかと評価している。「リヴァプールは以前久保のことを右サイドの長期的な選択肢と見なしていた。サラーの後継者とまでは言えないものの、アルネ・スロット