アフリカ予選プレイオフ決勝でコンゴ民主共和国代表にPK戦の末敗れ、2大会連続でW杯出場権を失うことになったナイジェリア代表。FWヴィクター・オシムヘンやアデモラ・ルックマン、サミュエル・チュクウェゼなど前線を中心に優秀な選手を揃えているが、今ひとつチームとして1つになりきれなかった印象だ。今回のプレイオフ前にも報酬の支払いに問題が発生し、ナイジェリア代表選手たちが練習をボイコットするといった騒ぎがあった