歌手で俳優の木村拓哉と蒼井優が21日、都内で行われた映画『TOKYOタクシー』初日舞台あいさつに登壇した。蒼井は憧れていた山田洋次監督の最新作でもある今作のシリーズ化を提案。木村も快諾し会場を盛り上げた。【写真】すごい共演！横並びで笑顔を見せる木村拓哉&倍賞千恵子本作は、フランスで初登場新作1位を獲得、2022年に日本でも公開されヒットしたフランス映画『パリタクシー』が原作。昭和から平成、令和と、日本