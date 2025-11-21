◇スーパーフライ級坪井智也(帝拳)＜10回戦＞カルロス・クアドラス(メキシコ)（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）「Prime Video Boxing 14」の公式会見が21日、都内のホテルで開かれ、プロ3戦目に臨むWBOアジア・パシフィック・バンタム級王者の坪井智也（29＝帝拳、2勝1KO）が対戦相手のWBC世界スーパーフライ級1位カルロス・クアドラス（37＝メキシコ、44勝28KO5敗1分け）と対面した。アマ時代の21年世界選手権で日