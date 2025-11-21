ヤンキースのブライアン・キャッシュマンGMが西武からポスティングシステムで大リーグ移籍を目指す今井達也投手（27）の代理人と接触した。20日（日本時間21日）、米メディアが報じた。米メディア「SNY（スポーツネットニューヨーク）」はキャッシュマンGMが取材に応じ、今オフのFA市場に言及したことを報道。まず、FAとなったベリンジャーについて「復帰を心待ちにしている」と残留を熱望した。また、SNYの公式X（旧ツイッ