２１日に東京ドームで開催された「長嶋茂雄さんお別れの会」には、故人をしのび、海外からもメッセージが届いた。パドレスのダルビッシュ有からは弔電が寄せられた。「“ミスタージャイアンツ長嶋茂雄”」の書き出しで始まった弔文では、ダルビッシュらしい文章で、故人への熱い思いを届けた。以下メッセージ全文。“ミスタージャイアンツ長嶋茂雄”この偉大な先輩が野球界に残された多大な貢献を、私たちが今後次世