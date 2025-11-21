長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、指名献花を終えた日本サッカー協会元会長（現・相談役）で、Ｊリーグ初代チェアマンを務めた川淵三郎氏（８８）が故人への思いを語った。川淵氏は「（長嶋さんは）とにかく明るくて、野球だけではなく、いろんなスポーツが好きでね。それが僕としてはすごくうれしい。いろんな人に勇気と希望と感動を与えてきた。あれだけ嫌われない人って少ないんじゃないの。本