中国軍の機関紙「解放軍報」は、高市総理の台湾有事をめぐる答弁について「露骨な挑発だ」と批判する社説を掲載しました。「解放軍報」は21日、「高市早苗氏による台湾介入の挑発的な発言を批判する」と題する社説を掲載しました。社説では高市総理の答弁について「台湾海峡への武力介入を示唆した」と指摘。「このような露骨な挑発は日本の軍国主義の残りかすが消え去っていないことを表している」と主張しています。そのうえで、