新人ボートレーサーの中西月輝（２０＝広島、なかにし・るな）と池田美優（１８＝広島、いけだ・みゆ）が２１日、地元・ボートレース宮島で行われた「瀬戸内オーシャンズＸ第３２回日本財団会長杯」でデビューした。初戦は中西が１Ｒ、池田が２Ｒで、ともに無事故完走で６着。中西は「思ったより緊張せず臨めました。道中も落ち着いて走れました」。池田は「これまで単独とかできれいな水面ばかり走っていたので、レースに行く