料理家でタレントの和田明日香（38）が21日、都内で、一般社団法人放送サービス高度化推進協会（A−PAB）「BS開局25周年! 5局でコラボWEEK」共同キャンペーン記者発表会に出席した。局の垣根を越え、それぞれの番組がコラボする企画は23日からスタート。「美しい！」と称賛。「これだけウチが、ウチがで、自分の保身を考える中で、みんなで手をとりあって！」とすると、「頭の中でWe Are The Worldが流れている」と話した。和田はB