イタリア発祥のデザート「ティラミス」のワールドカップがローマで開催され、日本の女性パティシエが優勝した。本場での快挙にXでは「凄いですね！」などと驚きが広がっている。「味噌汁コンテストでアメリカ人優勝みたいなもの」イタリア政府公認の製菓・ジェラート・チョコレート国際連盟「FIPGC」が主催し、2025年11月7日にローマで「プロフェッショナル・ティラミス世界選手権」（The World Trophy of Professional Tiramis