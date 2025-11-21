逮捕された男は、「仕返しのためにビスをまいた」と話しているということです。 威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、名古屋市中村区の会社員の男(39)です。 警察によりますと、男は今年9月、愛知県豊橋市にある自動車部品製造会社の出入り口近くの路上に金属製のビス約3000個をばらまき、業務を妨害した疑いが持たれています。 警察の調べに、男は「従業員に対する仕返しのために大量のビスをまきました」と容疑を