窓口で支払われ、金庫で保管していた水道料金など合わせておよそ92万円を横領したとして、福岡県筑紫野市の30代の職員が懲戒免職となりました。20日付で懲戒免職処分となったのは、福岡県筑紫野市の環境経済部に所属する30代の主任です。筑紫野市によりますと、この職員はことし5月から10月にかけて、職場の金庫に保管されていた水道料金と下水道使用料のうち、合わせておよそ92万円を横領しました。市民が窓口で支払ったものが金