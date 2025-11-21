資料マスク 岡山県は21日、定点把握に基づく直近1週間（11月10日～11月16日）の新型コロナウイルス感染症の感染状況を発表しました。岡山県が指定する50の医療機関から報告があった感染者数は128人で、１医療機関当たり2.56人（前週1.92人）と増加しました。 一方、香川県の直近1週間（11月10日～11月16日）に県が指定する40の医療機関から報告があった1医療機関当たりの感染者数は2.45人（前週2.33人）でし