6月3日に89歳で死去した巨人・長嶋茂雄終身名誉監督のお別れの会「ミスタージャイアンツ長嶋茂雄お別れの会」が21日、東京ドームで開催された。午前10時30分開始となった関係者の部には、野球界、政界、経済界、メディア界、スポーツ界、交友関係・芸能界等から著名人が参会した。冒頭の黙祷に続き、長嶋さんの栄光の奇跡を追った特別映像が流された。サザンオールスターズの「栄光の男」とともに伝説の名シーンが次々と映