俳優の沢村一樹（58）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。ダンディショットを披露した。沢村は「パンツのシルエットが秀逸！」とつづり、ハイブランド「ETRO」のセットアップスーツを身にまとった“ダンディスーツ姿”をアップ。グレーシャツにブラックのネクタイを合わせ、抜群のスタイルを活かしたスーツ姿が反響を呼んでいる。ファンからは「男前すぎる」「どシンプルにイケメン」「かっこよすぎて言葉がでない