タグ・ホイヤーのアイコンモデル「モナコ」が、ナイトレースからインスパイアされた新作クロノグラフとして登場。39mmチタンケースにパープルからダークブルーへのグラデーションダイヤルを採用し、ブラックラバー×カーフストラップで仕上げた限定600本のリミテッドモデルです。宵闇に映えるデザインと高精度ムーブメントが、F1®ナイトサーキットの高揚