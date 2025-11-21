契約交渉を終え、記者会見でポーズをとるDeNAの松尾＝21日、横浜市DeNAの松尾は21日、横浜市の球団事務所で契約交渉し、1200万円増の年俸2300万円で更改した。強打の捕手は3年目で自己最多の77試合に出場し、打率2割5分、4本塁打と成長を見せた。「毎日が経験というか、いい勉強をさせてもらった。レギュラーを取って、勝ちに貢献して監督を胴上げしたい」と力強く語った。25歳の宮城は倍増の1280万円でサイン。自己最多の50試