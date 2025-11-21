河北省雄安新区にある容西1号220kV変電所が19日に竣工し、稼働を開始した。中国新聞網が伝えた。同プロジェクトは雄安新区が進める電力網建設計画における重要な変電所だ。同変電所とその付帯送電線が稼働したことにより、雄安新区を囲む500kV変電所チェーン構造の「接続」が初めて実現し、雄安電力網の主幹ネットワークの連結能力および電力供給の信頼性が大幅に向上し、主要都市部と容城エリアへの安定した電力供給という重要な