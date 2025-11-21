木村拓哉（53）が20日放送のテレビ東京系「秋山ロケの地図」に出演。ロバート秋山竜次とともに馬に乗って海岸に行ける乗馬クラブに訪れた。木村は来たことがあるという千葉・九十九里町の乗馬クラブを訪れた。併設されているステーキがおいしいというレストランに訪れるも、臨時休業で木村は「ウソでしょ？」と驚いた。木村は「でも、臨時休業ってこういうことだもんね」と納得した。乗馬クラブを訪れ天候が回復し予約できる場合、