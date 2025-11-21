タレント今田耕司（59）が21日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。85歳の大女優との食事エピソードを語った。オープニングで、焼き肉店に適した服装についてトーク。過去に藤井隆と焼き肉店での食事を約束していたことがあり、今田は「モクモク系やけど、おいしいところ取ってたのよ」と回想。藤井が舞台出演中のタイミングで食事に行くことになり「ちょうど浅丘ルリ子