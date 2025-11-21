木村拓哉（53）が21日、東京・丸の内ピカデリーで行われた、山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」初日舞台あいさつに登壇。劇中で妻を演じた優香（45）から、娘を演じた中島瑠菜（19）と演じた家族のシーンで「みんなでグミを食べていると、木村さんも食べてる。家族なので、ずっと気遣っていてくれた」と明かされた。「TOKYOタクシー」は、24年に日本アカデミー賞外国作品賞を受賞した22年のフランス映画「パリタクシー