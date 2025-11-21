阪神は21日、11月22日に開催される優勝記念パレードに参加する監督・コーチ・選手のメンバー決定を発表した。▼ 優勝記念パレード参加メンバー(予定)＜1号車＞藤川監督、小谷野コーチ、安藤コーチ、大山、近本、及川、小幡、榮枝、村上、島本、桐敷、中野、高寺、中川勇、石井＜2号車＞田中コーチ、藤本コーチ、片山コーチ、木浪、梅野、熊谷、佐藤輝、岩崎、岩貞、高橋遥、大竹、前川、原口＜3号車＞和田コーチ、野村コーチ、筒