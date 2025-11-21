最後は笑顔で互いの健闘を称え、いつの日か再戦できることを約束して別れを告げた。カタールで開催中のU-17ワールドカップで準々決勝に進出し、11月21日にオーストリアと戦う若き日本代表。同大会の過去最高成績は、1993年大会と2011年大会のベスト８で、今回、オーストリアに勝てば初の４強入りとなる。快進撃を続ける日本は、同じ宿舎のメキシコと育んできた絆と友情も話題だ。FIFAの公式サイトや開催地カタールのテレビ局