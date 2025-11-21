福岡県警八幡西署は21日、北九州市八幡西区熊西1丁目付近の道路上で20日午後9時ごろ、徒歩通行中の女性が車に乗った見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意喚起した。男は30〜40代、黒髪、小太り、車に乗っている。