札幌・北警察署は2025年11月21日、札幌市北区の無職・中村純一容疑者（41）を殺人の疑いで再逮捕しました。中村容疑者は2025年10月31日、札幌市北区新琴似の住宅で父・道紀さん（68）と母・美枝子さん（83）を刃物で刺し殺害した疑いが持たれています。この住宅では、姉の川村千恵子さん（55）も死亡していて、中村容疑者は川村さんに対する殺人容疑で逮捕・送検されていました。3人の死因はいずれも出血性ショックで、全身に複数