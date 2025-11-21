タレントで歌手の円広志（72）が21日、大阪・扇町公園で開幕した「カンテレ祭り！2025よ〜いドン！＆とれたてっ！フェス」のオープニング乾杯イベントに登場した。同フェスは朝の長寿番組「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）で紹介されたグルメ約50店舗の出店が集結する中、24日までさまざまなイベントが行われるもので、円はビールの入った紙コップを手に登壇。「天気だけが心配でしたが、こんなに晴れて成功間違いなし！