女優の伊藤沙莉（31）と土居志央梨（33）が21日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2027年度前期のNHK連続テレビ小説（第116作）のヒロインに森田望智（みさと、29）が選ばれたことを受け、喜びをつづった。伊藤、土居、森田の3人は24年前期の「虎に翼」で“共演”。主人公・佐田寅子を伊藤、寅子の盟友・山田よねを土居、森田は寅子の親友で義姉の猪爪花江を演じた。伊藤は「久々に脈が異常の早さを打っている！！！！！！興