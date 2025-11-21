◇IBF世界フェザー級挑戦者決定戦同級3位 ライース・アリーム(米国)＜12回戦＞同級5位 中野幹士(帝拳)（2025年11月24日トヨタアリーナ東京）「Prime Video Boxing 14」の公式会見が21日、都内のホテルで開かれ、セミファイナルのIBF世界フェザー級挑戦者決定戦に出場する同級5位の中野幹士（30＝帝拳、14勝13KO）が対戦相手の同級3位ライース・アリーム（35＝米国、22勝12KO1敗）と対面した。“鉄の拳”の異名を取る東洋