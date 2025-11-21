ＴＷＩＣＥのチェヨン（２６）が活動を一時中断すると２１日、所属事務所のＪＹＰエンターテインメントが公式に発表した。同社は「チェヨンは最近、血管迷走神経性失神と診断され、専門医師の診察・精密検査をもとに休養していたところ、さらなる回復期間が必要だという結論に至った」「慎重に話し合いを重ねた末、チェヨンは年末まで一定期間の活動を休止し、治療と静養に専念することとなった」と説明した。迷走神経性失神