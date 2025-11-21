一意（右）が寄り切りで竜翔を破り、幕下優勝を決める＝福岡国際センター大相撲九州場所13日目の21日、幕下は西15枚目の一意（大阪府出身、木瀬部屋）が同じ日大出身の竜翔（熊本県出身、追手風部屋）との全勝対決を制して7戦全勝で優勝し、来場所の新十両昇進を確実にした。三段目は金沢学院大出身の可貴（石川県出身、追手風部屋）が7連勝を遂げ、序ノ口と序二段に続いて制覇した。序ノ口は埼玉栄高出身の豪正龍（青森県出身