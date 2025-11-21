きんぴらや煮物など、和の定番に大活躍の〈れんこん〉が、今日は洋のひと皿に。小気味いい歯ごたえのれんこんに、こんがり焼いた肉だんごとカレーの香りがふわり。クリーミーなソースにご飯を合わせた瞬間、予想以上の美味しさにおどろくはず。仕上げは汁ごとご飯にかけて、ワンプレートでどうぞ♪『肉だんごとれんこんのカレークリーム煮』のレシピ材料（2人分）合いびき肉……150g れんこん……1/2節（約100g） 玉ねぎ……1/2個