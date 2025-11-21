米女子ゴルフツアー今季最終戦「ＣＭＥツアー選手権」初日（２０日＝日本時間２１日、フロリダ州ネープルズのティブロンＧＣ＝パー７２）、日本開催の「ＴＯＴＯジャパンクラシック」を制覇した畑岡奈紗（２６＝アビームコンサルティング）は６バーディー、１ボギーの６７で回り、首位と３打差の３位と好発進した。「後半につれてショットがすごく良くなってきたのでチャンスを生かせたかな」と振り返った。ランキング上位６０人