◆大相撲▽九州場所１３日目（２１日、福岡国際センター）西幕下１５枚目・一意（木瀬）が、西幕下２４枚目・竜翔（追手風）を寄り切って、７戦全勝で幕下優勝を果たした。「前に出ようと思っていた。がむしゃらに出た」と振り返った。幕下優勝に加えて、来場所の新十両昇進が懸かった一番にも「何も意識せずに一番一番を取ろうと思った」と話した。一意は昨年の名古屋場所で幕下最下位格付け出しでデビューするも、同場所