◆男子テニス▽横浜慶応チャレンジャー第５日（２１日、横浜・慶大日吉コート）３か月ぶりに実戦復帰した元世界ランキング４位で、現１５８位の錦織圭（ユニクロ）はベスト８で敗退した。準々決勝で同２８８位で第８シードの内田海智（富士薬品）に２−６、２−６のストレート負けとなった。力強い内田のショットの前に、錦織が力尽きた。痛みを抱える腰のけがは「（ダメージは）あります」。復帰戦で３試合を戦い「少し、お