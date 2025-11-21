【海外市場の注目ポイント】欧、英、米ＰＭＩに注目 本日はユーロ圏及び加盟主要国、英、米の購買担当者景気指数（ＰＭＩ）が発表される。ユーロ圏及びドイツの製造業ＰＭＩはともに改善見込みも、ドイツ製造業は節目の ５０には届かない見込み。英、米はともに前回から悪化見込み。予想を超える悪化を見せると要注意。 【ユーロ圏】 ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（11月）17: