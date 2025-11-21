東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【日本】 消費者物価指数（10月）08:30 結果3.0% 予想3.0%前回2.9%（前年比) 結果3.0% 予想3.0%前回2.9%（生鮮食料品除くコア・前年比) ※要人発言やニュース 【日本】 政府は21兆3000億円規模の経済対策を閣議決定、補正の一般歳出17兆7000億円程度 片山財務相 為替介入は選択肢として考えられる、介入は対応策の一つとして含まれ