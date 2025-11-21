重慶市で最初に都市再開発が進められた竜門浩老街・下浩里を散策する人々。（２０２４年７月２８日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社北京11月21日】中国住宅・都市農村建設部建築省エネルギー・科技司の張雁（ちょう・がん）副司長は、新華社が20日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、都市再開発をより重視し、「良い住宅、良い居住区、良い社区（コミュニティー）、良い市街区」という「四つの良い建設」を体