２０日、「中国経済円卓会議」で発言する中国住宅・都市農村建設部住宅保障司の潘偉副司長。（北京＝新華社記者／陳曄華）【新華社北京11月21日】中国住宅・都市農村建設部住宅保障司の潘偉（はん・い）副司長は、新華社が20日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、共産党第18回全国代表大会（2012年11月）以来、各種「保障性住宅」（低・中所得者向け政策支援住宅）と「棚改安置住宅」（改修した老朽住宅）を累計6800