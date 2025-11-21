【カルガリー共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第2戦は21日（日本時間22日未明）にカナダのカルガリーで開幕。20日に会場で最終調整した女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）は第1日に3000メートルと2022年北京冬季五輪金メダルの1000メートルを滑り、今大会で計4種目に出場する方針を示した。1000メートルは昨季W杯で6戦5勝。ミラノ・コルティナ冬季五輪出場枠が懸かる今季は第1戦で出場を見送っており「（順位の