インタビューに応じる元沖縄県知事の稲嶺恵一氏台湾有事に関する高市早苗首相の国会答弁を巡り日中の緊張が高まる中、沖縄県知事として台湾、中国双方と交流を続け、後に国家主席となった習近平氏との会談経験もある稲嶺恵一氏が共同通信のインタビューに応じ、日本側に冷静な対応を求めた。「あおってはいけない。中国は地球の形が変わらない限り隣国であり、最大限の友好に向け努力すべきだ」と述べた。台湾有事は「存立危機