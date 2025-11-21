おととい、茨城県古河市で前を走っていたバイクに故意にぶつかり、重傷を負わせたとして、トラックの運転手の男が殺人未遂の疑いで逮捕されました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、坂東市の農家の猪瀬来稀容疑者（25）で、おととい午後0時半すぎ、茨城県古河市の路上でトラックを運転していた際、前を走っていたバイクに殺意をもって故意にぶつかった疑いがもたれています。バイクを運転していた22歳の男性は、右の大腿骨を折る