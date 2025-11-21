「台湾有事は日本の存立危機事態になり得る」との高市早苗総理の国会答弁がきっかけで日中関係が急速に悪化している。こうした中、一部有識者らから「質問自体が悪い」と質問した立憲・岡田克也議員に批判が出ていることについて、立憲・野田佳彦代表が「筋違いの批判だ」「答弁がおかしい」などと述べた。【映像】野田代表「筋違いの批判だ」立憲・野田代表は21日の会見で、「『岡田議員の質問自体が悪かった』との批判が出て