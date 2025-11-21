韓国の人気俳優・カン・ハヌル、映画やドラマには欠かせない名優・ユ・ヘジン、Ｎｅｔｆｌｉｘ「おつかれさま」で一途な最高夫を演じたパク・ヘジュンが出演する映画「ＹＡＤＡＮＧ／ヤダン」が、２０２６年１月９日（金）より、新宿バルト９ほか全国公開が決定した。韓国に実在する国家権力と裏社会、善悪の境界で暗躍する存在“ヤダン”。野心に取り憑かれ、闇に落ちた“検事”。権力の罠にはまり、正義を見失った“刑事”。