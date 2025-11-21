「あまおう®ホリデー ミルクティー」「あまおう®ホリデー ティーエード」「HOTあまおう®︎ホリデー クリーミー ミルクティー」ってどんなドリンク？「あまおう®ホリデー」2025年11月27日（木）から期間限定で発売される、「あまおう®ホリデー」は大粒でみずみずしいあまおうの魅力を詰め込んだシリーズ。芳醇な紅茶とまろやかなミルクのハーモニーが楽しめる「あまおう®ホリデー ミルクティー