アビスパ福岡は21日、金明輝監督とシーズン移行前の2026年特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」及び26-27シーズンの契約に合意したことを発表した。金監督は今季から福岡の監督に就任し、開幕3連敗からの3連勝で第4節から第10節までは6勝1分けの好成績。しかしその後は勝利から遠ざかる時期と無敗が続く時期を繰り返すような形となって、残り2節のJ1で11勝12分け13敗で12位に位置している。