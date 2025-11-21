バイエルン女子のMF谷川萌々子が20日、UEFA女子チャンピオンズリーグのパリSG戦で逆転ゴールを決め、3-1の勝利に貢献した。谷川が先発出場したチームは前半に先制を許すも、すぐさま同点に成功した。すると前半34分、ペナルティエリア左でボールを受けた谷川が右足でシュートを放つと見せかけて前進。このキックフェイントで一気に3人を置き去りにすると、冷静に右足でゴールに流し込んで逆転ゴールを奪った。チームはその後