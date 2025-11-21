NHKは21日、2027年度前期の連続テレビ小説（第116作）の制作発表・主演会見を行った。タイトルは「巡（まわ）るスワン」で、ヒロインは森田望智（みさと、29）。脚本はお笑い芸人のバカリズム（49）、制作統括は桑野智宏氏が務める。森田が演じるのは刑事に憧れて警察官になった女性警察官。“何も起こらない日常”を守る生活安全課がテーマで、現代の長野県を舞台にした物語。森田は大役に「朝ドラという大きな歴史の中のバ