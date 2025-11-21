ＢＳテレ東では、2024年12月1日（月）から12月7日（日）の7日間、ゴールデンタイムに「ＢＳテレ東 歌謡ナイト！」と銘打って、毎日、新作の大型歌番組を編成します。ＢＳで人気の高い歌番組をぜひ、お楽しみください！ 🎵12月1日（月）夜7時 ＢＳテレ東開局25周年記念番組「池上彰×徳光和夫 ヒット曲が語る昭和100年史」 🎵12月2日（火）、12月3日（水）、12月4日（木）夜6時 三夜連続 「日本歌手協会歌